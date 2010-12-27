Барабанов об игре с "Амуром": Мы проявили характер и выиграли

Нападающий отметился в матче двумя шайбами.

Форвард петербургского ХК "СКА" Александр Баранов прокомментировал победную встречу против хабаровского "Амура" (3:2), в которой нападающий отметился двумя шайбами. Слова спортсмена передает официальный канал команды.

После двух периодов клуб с Невы уступал оппоненту со счетом 0:2, но в последней 20-минутке забил три безответных голах. По мнению Баранова, хоккеисты "СКА" столкнулись с немалым количеством сложностей, но смогли проявить характер и одержать победу. Главной задачей было нагрузить работой вратаря "Амура" Либора Кашика, чтобы он стал уставать, отметил игрок.

Эта победа стал четвертой подряд для подопечных Ильи Воробьева, и в данный момент "СКА" возглавляет Западную Конференцию. Следующий матч питерские армейцы сыграют 5 ноября со своими принципиальными соперниками из "ЦСКА".

Ранее на Piter.TV: Бывший футболист "Анжи" почесал голову и получил дисквалификацию

Фото: ska.ru