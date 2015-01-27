Игрок китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли получил матчевую дисквалификацию за то, что во время исполнения гимна Поднебесной позволил себе почесать голову.
В дисциплинарном комитете поведение бывшего нападающего махачкалинского "Анжи" сочли "недостойным" и отстранили его на следующую игру.
В нынешнем сезоне Тарделли сыграл за "Шаньдун Лунэн" в 24 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач. В Китай бразилец переехал в 2015 году.
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Сегодня, 13:20
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Бывший футболист "Анжи" почесал голову и получил дисквалификацию
Инцидент случился во время матча китайского чемпионата.
Игрок китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли получил матчевую дисквалификацию за то, что во время исполнения гимна Поднебесной позволил себе почесать голову.