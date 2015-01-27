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Бывший футболист "Анжи" почесал голову и получил дисквалификацию

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Инцидент случился во время матча китайского чемпионата.

Игрок китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли получил матчевую дисквалификацию за то, что во время исполнения гимна Поднебесной позволил себе почесать голову. 

В дисциплинарном комитете поведение бывшего нападающего махачкалинского "Анжи"  сочли "недостойным" и отстранили его на следующую игру.

В нынешнем сезоне Тарделли сыграл за "Шаньдун Лунэн" в 24 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач. В Китай бразилец переехал в 2015 году.

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Видео: twitter.com/titan_plus

Теги: диего тарделли , шаньдун лунэн
Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт

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