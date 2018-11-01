Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал поведение россиянина.

Нурмагомедов посетит слушание по делу о его драке после боя с Макгрегором. Об этом сообщает ТАСС.

Мы планируем, что Хабиб будет сказал Магомедов

Напомним, в субботу, 6 октября, в Лас-Вегасе состоялся бой между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Российскому бойцу смешанных единоборств удалось одержать победу и защитить титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе. Однако награда могла так и не достаться победителю.

Сразу после поединка между двумя бойцами произошла потасовка. Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Макгрегора. Он перепрыгнул через ограждение и ввязался в драку. Когда Хабиба вернули на ринг, Макгрегор продолжил накалять обстановку. По словам Нурмагомедова, соперник оскорбил его религию, страну и семью. Между бойцами завязалась драку, которую смогла остановить только полиция.

После этого глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал поведение россиянина. Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от поединков до 10 декабря.

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Видео: twitter.com/chrisk8oh