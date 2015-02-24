В Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур

Переправа соединяет Нижнеленинское и Тунцзян.

В Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом рассказали представители пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Переправа связывает участок межгосударственной границы, расположенный в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян в провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. В общей сложности с момента запуска движения в ноябре прошлого года по железнодорожному мосту через реку Амур из России в Китай экспортировано свыше 1,6 млн тонн различных грузов. Специалисты объяснили, что пункты пропуска переведены на круглосуточной режим работы. Такое решение позволяет увеличить частоту передвижения вагонов по транспортной инфраструктуре.

Напомним, что строительство моста реализовано в рамках международного соглашения, заключенного между правительствами РФ и КНР в 2008 году. РФПИ совместно с иностранными партнерами из Пекина профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части переправы. Также инвесторами выступили государственная корпорация развития "ВЭБ. РФ" и ОАО "РЖД".

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