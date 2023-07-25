Хабаровский край помог подшефному Дебальцево с восстановлением 25 объектов

Михаил Дегтярев встретился в ДНР с Денисом Пушилиным.

Власти Хабаровского края организовали работы по восстановлению 25 объектов в подшефном городе Дебальцево Донецкой Народной Республики. Соответствующей информацией с подписчиками поделился глава российского региона Михаил Дегтярев в собственном Telegram-канале по итогам рабочей поездки в город.

Больше года, с мая 2022-го, Хабаровский край шефствует над городом. За это время мы восстановили 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотеку, 7 объектов ЖКХ и 15 дорожного хозяйства. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Чиновник заметил, что в настоящее время ведется капитальный ремонт здания школы в Дебальцево. Дополнительно проводится благоустройство одного из детских садов, а также создается спортивная площадка. Глава Хабаровского края пояснил, что местные жители уже успели дать объекту название - "Амур". Работы будут проведены также на территории спортивного комплекса "Локомотив". С февраля он будет запущен в пользование после проведенного процесса восстановления.

Мы продолжим восстанавливать мирную жизнь в Дебальцево. Есть план и на 2024, и на 2025 годы. Обсудили его на личной встрече с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным, который специально приехал из Донецка в Дебальцево. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Дегтярев: Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города.

Фот и видео: Telegram / Пушилин Д.В.