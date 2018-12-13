Вышел трейлер документального фильма про Диегу Марадону

На широкий экран лента про спортсмена выйдет 14 июня.

В сети опубликован первый трейлер документального фильма "Диего Марадона", посвященный жизни знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны. Премьера картины состоится на Каннском фестивале. На широкий экран лента про спортсмена выйдет 14 июня.

Документальную картину снял обладатель премии Оскар Азиф Кападиа, который ранее срежиссировал фильмы про покойного гонщика Айртону Сенну и певицу Эми Уайнхаус. В основу ленты легли 500 часов архивных материалов, которые по утверждению создателей никогда никто не видел.

Диего Марадона наряду с Пеле считается главным футболистом в истории игры. Разные организация ни раз признавали его не только лучшим игроком в футбол, но и лучшим спортсменом XX века. Он является Чемпионом мира 1986 и обладателем серебряных медалей ЧМ-1990. Известно, что карьеру игрока серьезно подкосило его увлечение наркотиками, из-за которого сначала он был вынужден отбыть длительную дисквалификацию, а позднее и вовсе покинуть мир спорта.

Видео:YouTube