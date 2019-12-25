Сергей Семак назвал двух лучших футболистов в истории

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в прямом эфире в Instagram рассказал, каких двух футболистов он считает лучшими в истории.
Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, это, думаю, Диего Марадона, если говорить о том времени. Есть и другие очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, Зинедин Зидан. Они также являются большими звездами. Но Диего Марадона и Лионель Месси - для меня это игроки, немножко, с другой планеты.
Сергей Семак, главный тренер "Зенита"
Диего Марадона - бывший нападающий, лучший футболист XX века по версии ФИФА, чемпион мира в составе сборной Аргентины. Лионель Месси - форвард и капитан "Барселоны", трехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель премии "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту года - прим.).
Ранее Сергей Семак заявил, что хочет видеть Александра Кокорина в "Зените".
Фото: fc-zenit.ru
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