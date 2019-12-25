Сергей Семак назвал двух лучших футболистов в истории

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в прямом эфире в Instagram рассказал, каких двух футболистов он считает лучшими в истории.

Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, это, думаю, Диего Марадона, если говорить о том времени. Есть и другие очень хорошие футболисты: Криштиану Роналду, Зинедин Зидан. Они также являются большими звездами. Но Диего Марадона и Лионель Месси - для меня это игроки, немножко, с другой планеты.

Сергей Семак, главный тренер "Зенита"