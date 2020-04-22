Сергей Семак хочет, чтобы Александр Кокорин остался в "Зените"

По его мнению, нападающий "Сочи" - один их лучших игроков РПЛ.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в прямом эфире в Instagram поделился мнением о будущем Александра Кокорина. Форвард играет в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Будет ли Кокорин играть за "Зенит"? Мне бы очень хотелось. Сейчас у него аренда в "Сочи", и пока я не могу сказать, что будет дальше. Саша хочет играть, а я как тренер говорю, что Кокорин - один из лучших игроков РПЛ. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, права на Александра Кокорина принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта Кокорин помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Ранее Александр Кокорин рассказал, чем занимается во время паузы в чемпионате России.

Видео: YouTube / Zenit Football Club