Александр Кокорин рассказал, чем занимается во время паузы в РПЛ

Он заявил, что за семь месяцев стал "королем тренировок".

Форвард "Сочи" Александр Кокорин в интервью порталу Bobsoccer.ru рассказал, чем занимается в период паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

Сейчас тренируюсь в Санкт-Петербурге. Моя семья уехала в Москву . В Сочи я живу в отеле, где большая проходимость, в Москве же в квартире с ребенком было намного проще соблюдать карантин. Самое печальное сейчас - нет понимания, что будет дальше с нашим чемпионатом. Была бы конкретика, когда начинаем играть, тогда было бы легче. Но я к паузе уже привык. За последние семь месяцев я стал королем по тренировкам. Для меня это привычное дело. Александр Кокорин, нападающий "Сочи"

Права на Александра Кокорина принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта Кокорин помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее Александр Кокорин заявил, что хотел остаться в "Зените".

Видео: YouTube / Zenit Football Club