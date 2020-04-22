Александр Кокорин заявил, что хотел остаться в "Зените"

Форвард не исключает варианта продолжить карьеру в составе сине-бело-голубых.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин в интервью порталу Bobsoccer.ru рассказал о ситуации с решением "Зенита" отправить его в аренду до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

Какие у меня могут быть претензии к "Зениту"? Я хотел остаться в клубе, но по независящим от меня причинам этого не произошло. Сейчас у меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в "Сочи" и сколько дней проведу в "Зените". Дальше мне необходимо определяться с будущим. Есть ли возможность дальнейшего сотрудничества с "Зенитом"? Конечно. Но если раньше я как-то планировал свое будущее, то сейчас понимаю, что не все зависит от воли спортсмена. Кто бы, например, месяц назад мог подумать, что чемпионат России остановят? Так же и здесь: я не знаю, какой вариант для меня готовит "Зенит". Александр Кокорин, нападающий "Сочи"

Права на Александра Кокорина принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта Кокорин помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее была информация, что итальянские клубы интересуются Александром Кокориным.

Видео: YouTube / КраСава, Zenit Football Club, USACHEV TV