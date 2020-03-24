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Александр Кокорин стал лучшим игроком марта в РПЛ

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Нападающий "Сочи" помог клубу выбраться из зоны вылета.

По итогам голосования на лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) по итогам марта победу одержал нападающий "Сочи" Александр Кокорин.

Футболист в четырех играх забил три мяча и отдал одну голевую передачу. "Сочи" набрал девять очков и покинул зону вылета, поднявшись на 12 место в таблице.

Александр Кокорин победил в номинации благодаря голосам болельщиков, а также экспертов телеканала "Матч Премьер". Эксперты РПЛ сделали свой выбор в пользу вратаря "Уфы" Александра Беленова.

Напомним, Александр Кокорин выступает в "Сочи" на правах аренды. По окончании нынешнего сезона нападающий должен вернуться в "Зенит".

Ранее стало известно, что думает Станислав Черчесов о возвращении Кокорина в сборную России.

Видео: YouTube / FabricioMalaquias Comps

Теги: александр кокорин, фк сочи
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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