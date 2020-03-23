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Станислав Черчесов оценил шансы Александра Кокорина вернуться в сборную России по футболу

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Главный тренер отметил, что форварду придется доказать свою необходимость команде.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о необходимости вернуть команду нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

"Мы три года были без него. И теперь Саше надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы и успехи - без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола… Задача Кокорина - проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Если он будет нужен - значит, мы будем принимать то или иное решение" - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, в последний раз Александр Кокорин играл за сборную России в ноябре 2017 года, в товарищеской игре против сборной Испании (3:3 - прим.). Всего в составе национальной команды форвард провел 48 матчей и забил 12 голов. В нынешнем сезоне чемпионата России игрок "Зенита" выступает за "Сочи" на правах аренды.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах Кокорина заиграть в Европе.

Видео: YouTube / Diplomatrutube, delpinsky

Теги: александр кокорин, сборная россии по футболу, станислав черчесов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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