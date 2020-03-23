Станислав Черчесов оценил шансы Александра Кокорина вернуться в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о необходимости вернуть команду нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

"Мы три года были без него. И теперь Саше надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы и успехи - без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола… Задача Кокорина - проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Если он будет нужен - значит, мы будем принимать то или иное решение" - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".