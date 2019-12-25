Геннадий Орлов считает, что Александр Кокорин может заиграть в Европе

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах форварда "Зенита" Александра Кокорина уехать играть за границу в следующем сезоне.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин вернулся в "Зенит" (форвард до конца сезона РПЛ арендован ФК "Сочи" - прим.). Пока нет никакой информации об этом. Саша мог бы усилить любой клуб в России. Но, как мне кажется, он способен заиграть в Европе. Его координация и владение мячом сильно отличается от наших игроков. По игре Кокорин близок к западному футболу. Ему 29 лет? Ну и что? Это не аргумент. Можно попробовать свои силы и в таком возрасте. А сейчас Кокорин в отличной форме" - сказал Орлов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".