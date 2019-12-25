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Геннадий Орлов считает, что Александр Кокорин может заиграть в Европе
Сегодня, 15:20
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arteliseev

Геннадий Орлов считает, что Александр Кокорин может заиграть в Европе

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Форвард "Зенита" будет выступать "Сочи" до конца нынешнего сезона РПЛ.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах форварда "Зенита" Александра Кокорина уехать играть за границу в следующем сезоне.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин вернулся в "Зенит" (форвард до конца сезона РПЛ арендован ФК "Сочи" - прим.). Пока нет никакой информации об этом. Саша мог бы усилить любой клуб в России. Но, как мне кажется, он способен заиграть в Европе. Его координация и владение мячом сильно отличается от наших игроков. По игре Кокорин близок к западному футболу. Ему 29 лет? Ну и что? Это не аргумент. Можно попробовать свои силы и в таком возрасте. А сейчас Кокорин в отличной форме" - сказал Орлов в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Перед возобновлением сезона в РПЛ Александр Кокорин в эфире телеканала "Матч ТВ" говорил о том, что мог перейти во французский "Марсель". Клуб возглавляет Андре Виллаш-Боаш, бывший тренер сине-бело-голубых. Португальский специалист был инициатором трансфера футболиста из московского "Динамо" в "Зенит" в январе 2016 года.

Ранее Александр Кокорин поделился мнением о возможной паузе в чемпионате России из-за эпидемии коронавируса.

Фото: VK / @fczenit

Теги: александр кокорин, геннадий орлов, фк зенит, фк сочи
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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