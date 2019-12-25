Александр Кокорин: "Надо сделать паузу в РПЛ"

Форвард "Сочи" хочет, чтобы клубы доиграли сезон при полных трибунах.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал слухи о возможной приостановке сезона Российской премьер-лиги в связи с эпидемией коронавируса. Матч 22-то тура чемпионата страны против "Краснодара" клуб провел без зрителей".

"На мой взгляд, в чемпионате России надо сделать паузу. Во всем мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, чтобы потом вернуться и доиграть сезон при полных трибунах" - сказал Кокорин в эфире официального канала РПЛ в YouTube.

"Сочи" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0 и покинул зону вылета, поднявшись на 11-е место в таблице. Александр Кокорин был признан лучшим футболистом по итогам встречи.

Напомним, что "Зенит" разгромил "Урал" из Екатеринбурга со счетом 7:1 и увеличил отрыв от ближайшего преследователя, "Краснодара", на девять очков.

Фото: VK / @pfcsochi