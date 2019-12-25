"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 7:1

"В атаке смотрелись хорошо", – сказал Семак.

Матч "Зенит" – "Урал" закончился победой сине-бело-голубых со счетом 7:1.

В ворота противника забили мячи Азмун (хет-трик), Дзюба (дубль), Малком и Дриусси. У "Урала" отличился Панюков.

"Хотелось сыграть на ноль, хотя во во втором тайме в обороне играли поприличнее, чем в первом", – сказал тренер команды "Зенита".

Семак также отметил, что победа в сегодняшнем матче заслужена.

Ранее мы писали, что Малком забил первый гол за "Зенит" в матче с "Уралом".

Фото: "Вконтакте" / "ФК Зенит".