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"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 7:1
Сегодня, 18:49
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arteliseev

"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 7:1

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"В атаке смотрелись хорошо", – сказал Семак.

Матч "Зенит" – "Урал" закончился победой сине-бело-голубых со счетом 7:1. 

В ворота противника забили мячи Азмун (хет-трик), Дзюба (дубль), Малком и Дриусси. У "Урала" отличился Панюков.

"Хотелось сыграть на ноль, хотя во во втором тайме в обороне играли поприличнее, чем в первом", – сказал тренер команды "Зенита". 

Семак также отметил, что победа в сегодняшнем матче заслужена. 

Ранее мы писали, что Малком забил первый гол за "Зенит" в матче с "Уралом". 

Фото: "Вконтакте" / "ФК Зенит".

Теги: зенит, рпл-2020, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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