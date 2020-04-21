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Нобель Арустамян подтвердил интерес итальянских клубов к Александру Кокорину

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Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в интервью изданию "Спорт-Экспресс" прокомментировал слова нападающего "Сочи" Александра Кокорина об интересе итальянских клубов.

Знаю, что к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов.От него в восторге был Фабио Капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация у Кокорина в Италии из-за Капелло. Главная проблема сейчас в другом: он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта, я вижу его игроком чемпионата Италии.

Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ".

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола.

Ранее Александр Кокорин рассказал о возможности продолжить карьеру в Италии.

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: александр кокорин, нобель арустамян, трансферные слухи, фк сочи
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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