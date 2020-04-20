Александр Кокорин рассказал о возможности продолжить карьеру в Италии

При этом игрок не назвал, какой именно клуб в нем заинтересован.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о шансах уехать играть в Европу этим летом. Игрок в прямом эфире в Instagram ответил на вопросы комментатора телеканала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна.

Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание серьезные люди. Есть реальные предложения. За все это время привык говорить, когда есть конкретика. Но на меня никто пока не выходил из Испании и Англии. Есть варианты из Италии. Мне хотелось бы, чтобы была та команда, которая за что-то борется. А так, чтобы приехать и просто сыграть с грандами - это неинтересно. Александр Кокорин, нападающий "Сочи"

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола.

Ранее мы писали о том, что итальянские клубы хотят приобрести нападающих "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club