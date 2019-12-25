"Лацио" интересуется Артемом Дзюбой

Итальянский клуб хочет приобрести габаритного форварда.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, итальянский "Лацио" заинтересован в приобретении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

По словам источника, клуб хочет приобрести габаритного форварда, в связи с чем рассматривает кандидатуру игрока сборной России. Его предложил "Лацио" футбольный агент Жорже Мендеш.

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее портал Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро.

Фото: fc-zenit.ru