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Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро
Сегодня, 15:40
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Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро

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Нападающий "Зенита" покинул топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, обновил ценники игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

В связи с непростой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса стоимость большинства игроков снизилась на 20 процентов. Так, ценник нападающего "Зенита" Артема Дзюбы упал с 16 до 13 миллионов евро. Игрок покинул топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата России.

Теперь в рейтинге остались три представителя сине-бело-голубых: Малком (1 место), Вильмар Барриос (5 место) и Сердар Азмун (8 место).

Ранее Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в российском футболе.

Фото: fc-zenit.ru, transfermarkt.de

Теги: артем дзюба, трансферная стоимость, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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