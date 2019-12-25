Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евро

Нападающий "Зенита" покинул топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, обновил ценники игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

В связи с непростой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса стоимость большинства игроков снизилась на 20 процентов. Так, ценник нападающего "Зенита" Артема Дзюбы упал с 16 до 13 миллионов евро. Игрок покинул топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата России.

Теперь в рейтинге остались три представителя сине-бело-голубых: Малком (1 место), Вильмар Барриос (5 место) и Сердар Азмун (8 место).

Ранее Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в российском футболе.

Фото: fc-zenit.ru, transfermarkt.de