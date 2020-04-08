Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба сделал первый каминг-аут в российском футболе

Ранее форвард "Зенита" признался, что хотел бы побывать в теле Дженнифер Энистон и Екатерины II.

Футбольный комментатор Василий Уткин на своем YouTube-канале прокомментировал недавнее интервью нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Игрок рассказал, в теле какой из женщин он бы хотел побывать.

"Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон на один день. И Дженнифер Энистон была бы хороша, потому что она, оказывается, встречалась с Брэдом Питтом. Согласитесь, что побыть Дженнифер Энистон один день и чтобы именно этот день в ее жизни был без секса, было бы несправедливо. Дзюба ведь, кстати, продолжал свою мысль. Он говорил, что неплохо было бы также побыть государыней Екатериной II. А ведь она чем была славна? Любовниками. Гришка Распутин, граф Потемкин, Платон Зубов, братья Орловы... Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола", - сказал Уткин.

Каминг-аут - это открытое и добровольное признание человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству. Среди известных личностей, совершивших каминг-аут, были певец Элтон Джон, актер Иэн Маккеллен, комик Стивен Фрай, а также модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее Артем Дзюба заявил о деградации Василия Уткина.

Видео: YouTube / Василий Уткин