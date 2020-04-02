Артем Дзюба заявил, что Василий Уткин деградировал и упал

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в прямом эфире в Instagram с генеральным продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки рассказал, как относится к спортивному комментатору Василию Уткину и почему не отвечает на его критику.

"Вася на мне пытается поймать хайп. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его "Футбольный клуб" (телепередача - прим.) смотрели все. Человек настолько деградировал и упал, что сейчас комментирует в каких-то кафе, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься. Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир", - сказал Дзюба.