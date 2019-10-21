В сети появился трейлер "Бладшота" с Вином Дизелем

В понедельник, 21 октября, в сети появился трейлер супергеройского кино "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли. Видеоролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.
По сюжету из недавно убитого солдата Рэя Гаррисона делают идеальное оружие. После "воскрешения" герой обладает сверхчеловеческой силой. Также он может контролировать тело и разум противников.
Режиссером выступил Дэйв Уилсон.
В российский прокат фильмы выйдет 20 февраля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Константин Меладзе раскритиковал участника шоу "Голос" из Твери.
Фото:SonyPicturesRU
Обсуждение ( 0 )