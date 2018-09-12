Константин Меладзе раскритиковал участника шоу "Голос" из Твери

Продюсер заявил, что его песня вызывает у него "аллергию".

Продюсер Константин Меладзе, являющийся одним из четырех наставников нового сезона шоу "Голос", раскритиковал 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова во время слепых прослушиваний. Музыкант заявил, что мужчина исполнил песню "Вернись в Сорренто" на итальянском языке хуже, чем это сделал другой участник в одном из прошлых сезонов.

Меладзе отметил, что песня "Вернись в Сорренто" вызывает у него "аллергию". Он заявил, что из-за частого исполнения эта композиция стала похожа на застольную.

Стоит отметить, что двое других наставников проекта Сергей Шнуров и Полина Гагарина остались в восторге от певца, и они повернулись к нему. Рината Альбикова также поддержали зрители.

Напомним, восьмой сезон популярного вокального шоу "Голос" стартовал на Первом канале 11 октября. Участие в нем примут не только жители России, но и Голландии, Канады, Конго и Ирана.

Ранее мы писали, что Нагиев упал на колени перед участницей шоу "Голос".

Видео: YouTube / В гостях у Гордона, nanabanana