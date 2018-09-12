Нагиев упал на колени перед участницей шоу "Голос"

Ведущий признался, что впервые в истории проекта принял эту позу.

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев упал на колени перед участницей нового выпуска шоу "Голос". Ведущий признался, что 47-летняя Екатерина Осипенко стала первой и единственной участницей программы, перед которой он принял такую позу.

Оказалось, что с Осипенко знакомы практически все члены жюри популярного музыкального шоу. Она сотрудничала со многими отечественными исполнителями, помогая им во время продолжительных гастролей поддерживать голосовые связки в форме.

Сама женщина перед выходом на сцену выразила надежду, что к ней повернутся все члены жюри. Однако после исполнения песни все кресла оказались повернуты к ней обратной стороной.

Первым Осипенко узнал именно ведущий, который тут же опустился перед ней на колени. Затем Полина Гагарина посетовала, что не повернулась. В эфире программы певица воскликнула "Ты так поешь! Ну, кто же знал?". В свою очередь Сергей Шнуров обрадовался, что никто из членов жюри не повернулся к Екатерине. Ему в скором времени предстоит отправиться с ней на гастроли в США.

Восьмой сезон шоу "Голос" стартовал на Первом канале в пятницу, 11 октября. В этот раз наставниками конкурсантов станут Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин.

Ранее мы писали, что на "России-1" стартует показ сериала "Екатерина. Самозванцы".

Фото: кадры из шоу "Голос"