На "России-1" стартует показ сериала "Екатерина. Самозванцы"

Это третий сезон исторического фильма с Мариной Александровой в главной роли.

В понедельник, 21 октября, на телеканале "Россия-1" стартует третий сезон популярного исторического сериала "Екатерина. Самозванцы" с Мариной Александровой в главной роли.

На дворе 1774 год. Правление Екатерины II оказалось под большой угрозой из-за четырех причин. Во-первых, идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается самозванная дочь Елизаветы Петровны Елизавета Тараканова. В это же время на юге России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева - еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. И, наконец, во дворце зреет переворот: Панин просчитывает варианты передачи власти от Екатерины ее сыну Павлу.

Съемки сериала проходили в исторических интерьерах Царского села, Петропавловской крепости, Гатчины и Крутицкого подворья. Кроме Марины Александровой в киноленте сыграли Павел Табаков (цесаревич Павел), Владимир Яглыч (Григорий Потемкин), Игорь Скляр (Иван Бецкой) и др. Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.

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Фото: Википедия