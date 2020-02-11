В Москве на VIP премьере "Лед 2" зрителей эвакуировали из кинотеатра из-за задымления

В сети появилось видео из задымленного холла кинотеатра "Октябрь".

Накануне вечером, 10 февраля, в московском кинотеатре "Октябрь" был прерван премьерный VIP показ российского фильма "Лед 2".

ТАСС сообщает, что в кассовой зоне кинотеатра во время показа "Лед 2" произошо короткое замыкание и произошло задымление. Возгорания не было, но всех зрителей и работников кинотеатра эвакуировали из здания.

В соцсетях сообщают, что среди зрителей были звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева, Светлана Лобода, а также Аглая Тарасова и Александр Петров.

Видео: BAZA