В Москве на VIP премьере "Лед 2" зрителей эвакуировали из кинотеатра из-за задымления

Накануне вечером, 10 февраля, в московском кинотеатре "Октябрь" был прерван премьерный VIP показ российского фильма "Лед 2".
ТАСС сообщает, что в кассовой зоне кинотеатра во время показа "Лед 2" произошо короткое замыкание и произошло задымление. Возгорания не было, но всех зрителей и работников кинотеатра эвакуировали из здания.
В соцсетях сообщают, что среди зрителей были звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева, Светлана Лобода, а также Аглая Тарасова и Александр Петров.
Видео: BAZA
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