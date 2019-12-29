Хореограф Мигель пожаловался на неприятный опыт работы с Аллой Пугачёвой

Хореограф рассказал, что не может раскрыть всех деталей, но "во времена их совместной работы царила самый настоящий ужас".

Танцор и хореограф Мигель во время интервью YouTube-каналу Peopletalk признался, что у него был неудачный опыт сотрудничества с Аллой Пугачевой. Он отметил, что больше не хотел бы пересекаться с Примадонной и все будет делать для этого.

Хореограф рассказал, что не может раскрыть всех деталей, но "во времена их совместной работы царила самый настоящий ужас". Мигель считает, что нормально работать с Пугачевой могут только те, кто к ней приближен. Все же остальные, кого она отчитывала, стояли, опустив голову, и не могли ей ничего возразить.

Мигель сказал, что честно выполнил всю свою работу и сказал Алле Борисовне "спасибо". Однако, больше в совместных проектах с ней участвовать не желает. Примадонна в свою очередь заявила, что Мигель очень своенравный.

Ранее представитель Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о ее конфликте с Бузовой.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ