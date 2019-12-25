Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" покидает Петербург

Старинный особняк перешел к новым владельцам. Договор аренды здания не будет продлен.

Репертуарный иммерсивный театр "Особняк на Дворцовой набережной, 20" закрывается. Старинное здание перешло в руки новых владельцев. Договор аренды, истекающий в конце 2021 года, не будет продлен.

Как стало известно Piter.TV, старинный особняк хотят модернизировать и приспособить к современному использованию. Места для иммерсива в здании не нашлось.

Заключительные показы легендарных шоу "Вернувшиеся", "Письма" и "Превращение" пройдут в дни новогодних каникул.

В завершении своей 4-летней истории иммерсивный театр подготовил для зрителей серию уникальных показов. Так, 18 и 25 ноября роль Ангела в танцевальном шоу "Превращение" исполнит Катя IOWA. 21 ноября впервые в этой же постановке выступит продюсер шоу Мигель. Он и режиссер Ксения Михеева станут проводниками для зрителей, осветят путь и отведут в самые потаенные закоулки старинного дома.

В декабре и январе для зрителей проведут экскурсии по особняку. Можно будет сделать фото- и видеосъемку, что ранее было строжайше запрещено.

Эти 4 года для нас – целая эпоха, которая навсегда останется в наших сердцах, и я уверен, в сердцах 115 000 зрителей, которые побывали на наших шоу. Эпоха подходит к концу. Что я чувствую? Грусть? Да, безусловно. Но мы сделали многое: привнесли само понятие "иммерсивность" в этот город и сделали этот жанр безумно популярным. Мигель, продюсер и режиссер

Особняк на Дворцовой набережной, 20 открылся 9 ноября 2017 года. В этот день состоялся показ шоу "Безликие". На 1800 квадратных метров сценического пространства 120 актеров сыграли более 550 шоу для 115 тысяч зрителей из 30 стран мира.

Фото: пресс-служба иммерсивного театра