Раскрыты имена членов жюри и ведущих "Новых танцев" на ТНТ

У нового шоу будут совершенно другой формат.

На телеканале ТНТ стартовали съемки "Новых танцев". Ведущей шоу, как и прежде, будет супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева. Компанию ей составит Ульяна Пылаева, которая покажет зрителям бэкстейдж и поможет ближе узнать участников.

У нового шоу будет совершенно другой формат. Участники будут соревноваться в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Этапы кастингов зрителям показывать не будут.

Жюри определят лучших в баттловом турнире. Проигравший будет мгновенно покидать проект, а победитель – пойдет дальше. Баттл столкнет друг с другом, казалось бы, несовместимые жанры: хип-хоп против контемпа, брейкданс против локинга, бальные танцы против экспериментала и пр.

Призовой фонд проекта – 10 млн рублей. Финалисты каждой категории получат по миллиону, оставшиеся деньги заберет победитель.

Постоянным членом жюри шоу будет Мигель. Гостями станут Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Сергей Лазарев, Иван Дорн, Клава Кока, Анна Седакова и многие другие.

Смотрите танцевальное баттл-шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ" – скоро на ТНТ.

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Фото: пресс-служба ТНТ