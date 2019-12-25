Белоснежка, Розовый Кролик и клоун Пеннивайз: в Петербурге прошел массовый заплыв на сапах

Piter.TV публикует самые яркие фотографии с мероприятия.

На несколько часов центр Петербурга стал местом для костюмированного шоу. В субботу, 31 июля, в городе прошел фестиваль для сапсёрферов "Фонтанка-SUP". Организатором выступил телеканал ТНТ. Комментировали все происходящее и веселили публику артисты из дуэта "Чехов и Кукота".

Участники мероприятия примерили на себя самые разнообразные образы. На воду спустились Белоснежка, Розовый Кролик, тюбик зубной пасты, клоун Пеннивайз, Спайдервумен, Аватар, Микки Маус и другие персонажи известных фильмов и мультиков.

Команда ТНТ тоже совершила путешествие по водной глади и приняла участие в ярком танцевальном флешмобе.

Победителями конкурса на самый креативный костюм стали Дарья Семенова с сапом в виде избы и Ольга Панова в образе мексиканского скелета.

Маршрут фестиваля прошел по историческим местам Петербурга. Для участников подготовили командные заплывы, танцы, флешмобы и интересные челленджи. Например, на Горсткином мосту Михаил Кукота провел увлекательную игру "Поймай круг". Сапсерферы ловили летние панамы, козырьки и водонепроницаемые чехлы для телефонов на удочках, спущенных с моста.

Также все желающие могли принять участие в челлендже #ТНТнасапе". Для этого нужно было:

- имитировать заезд на сапе из любых подручных средств и в любой локации;

- опубликовать фото или видео в Instagram;

- поставить хэштег #ТНТнасапе

Самому креативному ТНТ подарил доску для сапсёрфинга.

Ранее москвичка в образе Малефисенты проплыла на SUP-доске по центру Петербурга.

Фото: ТНТ