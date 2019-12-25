Белоснежка, Розовый Кролик и клоун Пеннивайз: в Петербурге прошел массовый заплыв на сапах

На несколько часов центр Петербурга стал местом для костюмированного шоу. В субботу, 31 июля, в городе прошел фестиваль для сапсёрферов "Фонтанка-SUP". Организатором выступил телеканал ТНТ. Комментировали все происходящее и веселили публику артисты из дуэта "Чехов и Кукота".
Участники мероприятия примерили на себя самые разнообразные образы. На воду спустились Белоснежка, Розовый Кролик, тюбик зубной пасты, клоун Пеннивайз, Спайдервумен, Аватар, Микки Маус и другие персонажи известных фильмов и мультиков.
Команда ТНТ тоже совершила путешествие по водной глади и приняла участие в ярком танцевальном флешмобе.
Победителями конкурса на самый креативный костюм стали Дарья Семенова с сапом в виде избы и Ольга Панова в образе мексиканского скелета.
Маршрут фестиваля прошел по историческим местам Петербурга. Для участников подготовили командные заплывы, танцы, флешмобы и интересные челленджи. Например, на Горсткином мосту Михаил Кукота провел увлекательную игру "Поймай круг". Сапсерферы ловили летние панамы, козырьки и водонепроницаемые чехлы для телефонов на удочках, спущенных с моста.
Также все желающие могли принять участие в челлендже #ТНТнасапе". Для этого нужно было:
- имитировать заезд на сапе из любых подручных средств и в любой локации;
- опубликовать фото или видео в Instagram;
- поставить хэштег #ТНТнасапе
Самому креативному ТНТ подарил доску для сапсёрфинга.
Ранее москвичка в образе Малефисенты проплыла на SUP-доске по центру Петербурга.
Фото: ТНТ
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