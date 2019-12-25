Москвичка в образе Малефисенты проплыла на SUP-доске по центру Петербурга

Девушка приняла участие в костюмированном фестивале "Фонтанка-SUP".

В субботу, 31 июля, в центре Петербурга разыгралось настоящее костюмированное представление. На воду на SUP-досках спустились сказочные герои, персонажи мультфильмов, кино и просто люди в красивых костюмах. Организатором мероприятия выступил телеканал ТНТ. Ведущими стали актеры из дуэта "Чехов и Кукота".

Один из самых ярких костюмов надела на себя москвичка Виктория Першина. Для участия в фестивале она выбрала Малефисенту. Piter.TV пообщался с девушкой и выяснил, почему образ именно этой злодейки ей приглянулся больше всего.

Это мой образ на протяжении нескольких лет. В сап-сообществе меня знают как Малифисенту. Этот персонаж больше всего ценит свободу, ценит то, что есть у каждого из нас, но не каждый готов вытащить наружу, смириться со своим я, с тем, кто ты есть, без всяких условностей. И сап, и Малифисента – это такая коллаборация, которая дает свободу во всем, всегда и везде. Виктория

Девушка не стала покупать костюм Малефисенты. Она считает, что "эти нелепые рубища" не отражают сущность злобной волшебницы.

Костюмов Малифисенты в продаже очень много. Но мне показалось, что эти нелепые какие-то рубища черные не отражают ее сущность. Она стремится вверх, к красоте. Она всегда с хорошей осанкой, она стройная. Она должна выделяться среди толпы таких же Малифисент, которых сегодня очень-очень много. Обрамленная высоким воротником она стремится вперед и гребет, всегда стоя. Виктория

Виктория вместе с друзьями приехала из Москвы в Петербург лишь на выходные. Они долго готовились и, несмотря на погоду, остались довольны мероприятием.

Мы в совершеннейшем восторге. Возможность пройти по каналам любимого обожаемого города бывает только раз в году, и мы очень рады, что поучаствовали в этом мероприятии. Это невероятное ощущение. Очень добрый город. Нас встречали аплодисментами. Нас поздравляли. Нам хлопали. Говорили, какие мы классные. Тот позитив, которым мы напитались сегодня за эти несколько часов, будет греть нас, наверное, всю зиму. Виктория

Фото: ТНТ