"Небесные бродяги" проведут фестиваль "Сны наяву"

В экспозиции будут представлены не только иллюстрации, "Небесные бродяги" уже активно работают над костюмами этих существ, чтобы представить их наилучшим образом.

14 апреля в культурном центре "ДК Крупской" уличный театр "Небесные бродяги" организует второй музыкально-театральный фестиваль "Сны наяву" (6+). Это событие позволит всем желающим бесплатно окунуться в таинственный мир мифологии народов России, познакомиться с русалками, домовыми и другими, менее известными, но не менее увлекательными персонажами. Об этом "Петербургский дневник".

Как рассказала художник-иллюстратор, арт-директор ДК Крупской Алёна Цветкова, выставка "Мифология Метсолы" возникла благодаря проекту "Рунола" исследователя карельской мифологии Татьяны Бердашевой. В рамках этого проекта уже создано три этнокалендаря, каждая страница которых посвящена определенному карельскому мифическому существу. Метсола – это царство добрых богов в финно-угорской мифологии, которым правит король леса Тапио. Темные же боги, согласно преданиям, обитают в царстве Хийтола, во главе которого стоит Хийси. Третий календарь был посвящен добрым персонажам, поэтому и он, и наша выставка называются "Мифологией Метсолы.

В экспозиции будут представлены не только иллюстрации, "Небесные бродяги" уже активно работают над костюмами этих существ, чтобы представить их наилучшим образом. Кроме того, Татьяна Бердашева расскажет о таких персонажах, как Пеллерво и Нюркес, а также о других мифических существах Метсолы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали эскизы декораций к спектаклям фестиваля "Опера всем".

Фото: Алёна Цветкова