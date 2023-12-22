Петербуржцам показали эскизы декораций к спектаклям фестиваля "Опера всем"

Фестиваль пройдёт с 12 по 27 июля.

На прошлой неделе Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина показал эскизы декораций к спектаклям фестиваля "Опера всем", который состоится в Санкт-Петербурга с 12 по 27 июля.

В День памяти святых апостолов Петра и Павла (12 июля) фестиваль откроет опера Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже" в режиссуре Виктора Высоцкого на Соборной площади Петропавловской крепости. Затем на Елагином острове прозвучит Россини "Итальянка в Алжире" в постановке Даниила Дмитриева и "Самсон и Далила" Сен-Санса под руководством Георгия Исаакяна в Гатчине. Завершится фестиваль 27 июля "Пиковой дамой" Чайковского, которая будет представлена режиссером-постановщиком Ильей Архиповым на территории ГМЗ "Царское село".

Каждая опера будет сопровождаться уникальными декорациями и костюмами, а также современной анимацией, что сделает представления еще более зрелищными и запоминающимися.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге продолжается реконструкция музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина.

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Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл)