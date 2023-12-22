В Петербурге продолжается реконструкция музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) в Александровском парке ведутся работы по адаптации здания театра имени Фёдора Шаляпина для современного использования. Работы на объекте выполняются по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству.
По данным портала "Строительного Петербурга", в настоящее время в театре активно проводятся демонтажные работы и нулевой цикл работ. Это включает в себя устройство различных свай, шпунтов и противофильтрационных завес, а также усиление грунтов под фундаментами.
Все работы завершатся до конца 2026 года. Последний капитальный ремонт здания был проведен в 1980 году, с тех пор здание не подвергалось серьезным реконструкциям или улучшениям.
Фото и видео: портал "Строительного Петербурга"
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