С 12 по 27 июля в Петербурге пройдет фестиваль "Опера – всем"

Откроется фестиваль по традиции в самом сердце Санкт-Петербурга на Соборной площади Петропавловской крепости в День святых апостолов Петра и Павла 12 июля.

С 12 по 27 июля в Петербурге пройдет XIII Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем". Фестиваль состоится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами проекта выступают Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина.

Откроется фестиваль по традиции в самом сердце Санкт-Петербурга на Соборной площади Петропавловской крепости в День святых апостолов Петра и Павла 12 июля (начало в 20:00) оперой Н.А. Римского – Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Далее в программе:

– 17 июля в 19:00. Елагин остров перед Елагиноостровским дворцом. Опера Россини "Итальянка в Алжире"

– 21 июля в 17:00. Гатчина, плац перед Гатчинским дворцом. Опера Сен-Санса "Самсон и Далила"

– 27 июля в 20:00. Закрытие фестиваля. Парадный плац Екатерининского дворца ГМЗ "Царское Село". Опера Чайковского "Пиковая дама"

Во все годы проведения фестиваля спектакли open air сопровождались аншлагами. По подсчетам оперные спектакли фестиваля за 12 лет посетили более 350 тысяч человек.

Ранее петербуржцам показали эскизы декораций к спектаклям фестиваля "Опера всем".

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Фото: Музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина