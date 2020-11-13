Эволюция, люди-насекомые и Кафка: петербуржцам покажут первый в мире иммерсивный мистический балет "Превращение"

Мир претерпел неожиданные мутации. Процесс еще не завершен, идет фаза "человек-насекомое". Эволюция не дается легко: необходимо прорываться через физиологические, психологические и эмоциональные барьеры, чтобы перейти на следующую ступень.

Превращение должно случиться вот-вот. Только непонятно, в какую сторону оно произойдет…

Особняк на Дворцовой набережной, 20, вновь стал пространством для иммерсивного шоу. На этот раз зрителям покажут уникальное представление, вдохновленное повестью литературного классика Франца Кафки "Превращение". Это абсолютно новая хореографическая форма, основанная на изменении физиологии тела, синтезе современного танца и иммерсивного театра. Десять актеров и десять ролей… За кем следовать, и как прокладывать свой путь – решать только Вам.

Есть одна общая линия, сюжетная линия, из нее переплетаются десять сюжетных линий. Сколько персонажей столько и линеек, столько сюжетов. И какой в итоге сложится у кого путь по сюжету, по особняку, по спектаклю, это выбор уже каждого человека. У всех история получается своя. Ксения Михеева – режиссер, хореограф-постановщик шоу "Превращение"

На какое-то время гостей особняка лишат одного из главных органов чувств – зрения. Пока зрители вслепую не отыщут источник света, они не смогут самостоятельно передвигаться в пространстве.

Потому что когда ты находишься в такой темноте, потому что тут кромешная тьма, если выключить все вообще, то к тебе приходят невероятные ощущения, впечатления. Я первый раз, когда смотрел, меня спросили: "Что ты испытал?" Я испытал в первый раз невероятный страх, любопытство и восхищение! Это невероятное ощущение! Это очень круто! Мигель – генеральный продюсер шоу "Превращение"

Одним из преимуществ иммерсивного жанра является близкое взаимодействие с любым из актеров. Зрители могут заглянуть ему в глаза и подойти так близко, насколько позволяет личная свобода.

Нам нельзя ни в коем случае никак не разозлиться, не показать это. Даже если ты разозлился. Нельзя себя повести не профессионально и так далее. При этом нужно всегда быть включенным. Всегда видеть на 180 градусов, а то и затылком. Чтобы никого не дай Бог не ударить, не толкнуть. Баина Басанова – исполнительница роли Самки

Премьера первого в мире иммерсивного мистического балета "Превращение" состоится в Петербурге 20 февраля. Билеты уже доступны на сайте moshkov2.ru.

Музыка, видео: пресс-служба шоу "Превращение"

Видео: Piter.TV