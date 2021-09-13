Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" снова в Петербурге

Одну из главных ролей в легендарной постановке исполняет Кирилл Нагиев.

В Особняке на Дворцовой набережной, 20 начался новый театральный сезон. В стенах старинного здания вновь поселилось легендарное иммерсивное шоу Мигеля "Вернувшиеся". Это режиссерская версия пьесы Генрика Ибсена "Привидения". 18 героев, 50 комнат и 480 сцен. Шоу проигрывается дважды за вечер, но объять его полностью невозможно.

У каждого должен быть свой спектакль. Тот момент, когда зритель приходит и не видит ни одной сцены. Здесь очень много вещей, на которые стоит обратить внимание. И это послужит импульсом для новых ощущений себя в этом пространстве. Мигель, продюсер, режиссер и хореограф-постановщик шоу "Вернувшиеся"

Новый сезон объединил всех звезд, которые когда-либо играли в "Вернувшихся". Одну из главных ролей, пастора Мандерса, исполняет Кирилл Нагиев.

Советую всем прочитать великую пьесу "Привидения". Тогда вы узнаете, что этот человек имел очень двоякую суть. Авторы нашей инсценировки решили разделить каждого героя на две части. На его светлую и темную сторону. Иногда светлое становится темным, а темное становится светлым. Кирилл Нагиев, российский актер театра и кино

У зрителей есть возможность остаться с кем-то из актеров наедине. Это уникальный персональный опыт с героями постановки.

Нужно чтобы я увидел, что зритель заинтересован, а не просто случайно проходит по этой комнате. И даже если я на вас не смотрю, я вижу каждого человека и понимаю, кого стоит приглашать, а кого нет. Кирилл Нагиев, российский актер театра и кино

В шоу также задействованы Дарья Мороз, Кристина Асмус, Алексей Карпенко, Александр Шульгин и другие. Во время постановки нужно соблюдать тишину, нельзя прикасаться к обитателям Особняка и снимать маску.

Музыка, видео: пресс-служба шоу "Вернувшиеся"

Видео: Piter.TV