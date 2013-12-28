Мигель рассказал об особенностях иммерсивных спектаклей

Зритель иммерсивного спектакля становится одним из его участников. Он может свободно передвигаться по комнатам и наблюдать за теми героями, за которыми хочет.

Недавно стало известно, что иммерсивный спектакль "Вернувшиеся" скоро покинет Петербург. Продюсер и режиссер, хореограф Мигель рассказал "Петербургскому дневнику" о том, какие эмоции он испытывает, когда наблюдает за зрителями после спектакля.

Это самое большое удовольствие для меня – наблюдать за зрителями, когда они выходят после шоу. Все – с определенными эмоциями, потому что этот формат показывает им самим, какие они есть на самом деле – со всеми претензиями к жизни, к себе, со всеми комплексами. Мигель.

Хореограф отметил, что иммерсивный спектакль — это откровение и испытание для всех участников, так как ты включен в действие от начала и до конца. Посетитель может выбрать, за какой сюжетной линией последовать.

Тут, на мой взгляд, важно перешагнуть через свой страх. Осознать, что с тобой ничего не случится. И вот когда люди это делают, для них открываются новые возможности для познания самих себя в том числе.

Если зрителю удастся открыться, он пойметь, что суть не в сюжетной линии, а тех ситуациях, которые трудно было себе вообразить. При этом за ними можно наблюдать на расстоянии 1-2 метров, отметил Мигель. Так как зрители находятся в масках, они могут испытывать любые эмоции. По этой причине ходить по интерьерам лучше одному, чтобы выбрать свой уникальный путь и свою историю.

Суть в том, позволит ли твоя внутренняя личная свобода принять осознанное, увиденное или же не позволит. А это очень индивидуально.

"Вернувшиеся" — это режиссерская версия пьесы Генрика Ибсена "Привидения". В спектакле 18 героев, 50 комнат и 480 сцен. Он проходит в особняке на Дворцовой набережной, 20. Старинное здание перешло в руки новых владельцев, поэтому договор аренды не будет продлен. Спектакль будут показывать до конца новогодних праздников.

Фото: Piter.TV