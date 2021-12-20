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В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме реализуют иммерсивный проект
Сегодня, 12:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме реализуют иммерсивный проект

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Музей нашел источник финансирования для создания иммерсивного спектакля.

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме будут проводить иммерсивные спектакли с дополненной реальностью. В культурном учреждении сообщили, что музей выиграл грант Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект "АХМАТОВА DIGITAL" – уникальная возможность для посетителей стать ближе к бывшим обитателям мемориальной квартиры, почувствовать причастность к драматическим событиям, которые происходили в Фонтанном Доме, городе и стране.

Посетители погрузятся в виртуальный мир с помощью планшетов и наушников. В музее зазвучат стихи, оживут вещи, а зритель будут перемещаться в пространстве и времени.

Ожидается, что проект удастся реализовать в 2023 году. 

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Фото: Piter.tv

Теги: иммерсивный спектакль, музей анны ахматовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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