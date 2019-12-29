Представитель Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о ее конфликте с Бузовой

Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи насчет того, что Примадонна запретила Ольге Бузовой сниматься в новогодней передаче. Об этом сообщил iReactor.
Зачем такое обсуждать или комментировать.
Елена Чупракова
По словам Чупраковой, между артистками не было никакой ссоры и все обсуждения на эту тему не более, чем домыслы.
Ранее сама Алла Пугачева написала в своем Instagram, что радуется, потому что никакие глупости и злословия не могут омрачить ее настроение.
До этого Лоза прокомментировал просьбу Пугачевой не пускать Бузову на новогоднее шоу.
Фото: Instagram / buzova86
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