Представитель Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о ее конфликте с Бузовой

По словам Чупраковой, между артистками не было никакой ссоры.

Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи насчет того, что Примадонна запретила Ольге Бузовой сниматься в новогодней передаче. Об этом сообщил iReactor.

Зачем такое обсуждать или комментировать. Елена Чупракова

По словам Чупраковой, между артистками не было никакой ссоры и все обсуждения на эту тему не более, чем домыслы.

Ранее сама Алла Пугачева написала в своем Instagram, что радуется, потому что никакие глупости и злословия не могут омрачить ее настроение.

До этого Лоза прокомментировал просьбу Пугачевой не пускать Бузову на новогоднее шоу.

Фото: Instagram / buzova86