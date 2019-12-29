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Представитель Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о ее конфликте с Бузовой
Сегодня, 8:39
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nastya960

Представитель Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о ее конфликте с Бузовой

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По словам Чупраковой, между артистками не было никакой ссоры.

Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи насчет того, что Примадонна запретила Ольге Бузовой сниматься в новогодней передаче. Об этом сообщил iReactor.

Зачем такое обсуждать или комментировать.

Елена Чупракова

По словам Чупраковой, между артистками не было никакой ссоры и все обсуждения на эту тему не более, чем домыслы.

Ранее сама Алла Пугачева написала в своем Instagram, что радуется, потому что никакие глупости и злословия не могут омрачить ее настроение.

До этого Лоза прокомментировал просьбу Пугачевой не пускать Бузову на новогоднее шоу.

Фото: Instagram / buzova86

Теги: бузова, пугачева
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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