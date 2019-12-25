Лоза прокомментировал просьбу Пугачевой не пускать Бузову на новогоднее шоу

Композитор отметил, что решение, кто будет участвовать в передаче, должны принимать ее создатели и продюсеры.

Российский композитор и музыкант Юрий Лоза прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой не пускать Ольгу Бузову в новогоднюю программу "Голубой огонек". По мнению артиста, такое решение должна принимать не Пугачева, а создатели и продюсеры передачи. Об этом он заявил в беседе с "НьюИнформ".

Лоза привел в пример "Евровидение". Только "хозяева" конкурса решают, кто будет представлять Россию на соревновании. То же самое с "Голубым огоньком". Он уверен, что создатели программы должны руководствоваться только своими целями и предпочтениями, а не желаниями Примадонны.

Алла Пугачева уже не в первый раз препятствует выступлению Бузовой на "Голубом огоньке". В прошлом году с такой просьбой она обратилась к композитору Игорю Крутому. Пугачева считает, что у Бузовой нет таланта для подобного проекта. По мнению Примадонны, певица вызывающе себя ведет на сцене, а семейная программа – это не то место, где нужно "трясти арбузами".

Ранее Бузова анонсировала выход нового трека "Хейт".

Фото: ВКонтакте / Юрий Лоза