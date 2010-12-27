Народный артист России Сергей Мигицко празднует юбилей

В понедельник, 23 апреля ленинградскому Андерсену исполняется 65 лет.

В понедельник, 23 апреля народный артист России Сергей Мигицко празднует свой юбилей. Актеру театра и кино исполняется 65 лет. Об этом сообщает RT.

Известный комедийный актер снялся в 70 картинах, в том числе в фильмах "Инкогнито из Петербурга", "Соломенная шляпка", "Виват, гардемарины!", "Ловушка для одинокого мужчины" и других. Однако своей главной киноролью Мигицко называет персонажа грустного сказочника Ганса Христиана Андерсена в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви".

Кроме того, свою жизнь народный артист России посвятил театру. С 1975 года Мигицко служит в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета. В частности, он сыграл в спектакле "Дядя Ваня", "Без вины виноватые", "Ревизор", "Город. Женитьба. Гоголь" и других.

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Фото: lensov-theatre.spb.ru