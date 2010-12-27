Сергей Шнуров сам себе делает подарки на День рождения

Шнур отпразднует 45-летие песнями: музыкант нашел время, чтобы записать новые треки на студии.

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал подписчикам в социальной сети Instagram о подарке самому себе на День Рождения. Артист отмечает 45-летний юбилей 13 апреля. Как настоящая творческая личность, Шнур выбрал себе поздравление под стать: он создал новую композицию.

В сообщении Сергей посетовал на то, что из-за плотного графика у него практически не оставалось времени, чтобы засесть в студии и поработать там неделю-другую. Сейчас Шнуров открыл рядом с местом, в котором он проживает, собственную реп-точку. На новоприобретенной студии он записал уже несколько треков. Исполнитель также порадовал поклонников названием этого сингла - "Всякое".

По словам Шнурова, "подарок" создавался в легка авральном режиме, но процесс стал удовольствием для певца.

Фото: Instagram/shnurovs