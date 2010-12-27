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Сергей Шнуров сам себе делает подарки на День рождения
Сегодня, 8:30
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lesjasap
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Сергей Шнуров сам себе делает подарки на День рождения

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Шнур отпразднует 45-летие песнями: музыкант нашел время, чтобы записать новые треки на студии.

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал подписчикам в социальной сети Instagram о подарке самому себе на День Рождения. Артист отмечает 45-летний юбилей 13 апреля. Как настоящая творческая личность, Шнур выбрал себе поздравление под стать: он создал новую композицию.

 В сообщении Сергей посетовал на то, что из-за плотного графика у него практически не оставалось времени, чтобы засесть в студии и поработать там неделю-другую. Сейчас Шнуров открыл рядом с местом, в котором он проживает, собственную реп-точку. На новоприобретенной студии он записал уже несколько треков. Исполнитель также порадовал поклонников названием этого сингла - "Всякое".

 По словам Шнурова, "подарок" создавался в легка авральном режиме, но процесс стал удовольствием для певца.

 Фото: Instagram/shnurovs

Теги: день рождения , песни , подарок , сергей шнуров , шнур
Категории: Новости СПб Музыка

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