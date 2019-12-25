Мигицко заявил, что "Зенит" популярнее "Спартака" в России

По его словам, у сине-бело-голубых огромная армия болельщиков.

Народный артист России Сергей Мигицко заявил, что футбольный клуб "Зенит" популярнее "Спартака" в России. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам Мигицко, у сине-бело-голубых огромная армия болельщиков, которая находится не только в Петербурге. Он подчеркнул. что в силу своей профессии часто ездит по стране и видит, что многие интересуются "Зенитом" и болеют за команду.

Так что, я считаю, что питерский клуб популярнее московского. Сергей Мигицко, народный артист России

После двух туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Зенит" набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака обыграла дома "Ростов" (2:1) и сыграла на выезде вничью с "Рубином" (2:2).

Ранее Антон Миранчук ответил на слухи об интересе "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru