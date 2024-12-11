Спектакль "Счастье мое" покажут 9 января в Театре имени Ленсовета. Стартует постановка в 19:30. Возрастное ограничение: 16+.

В основе сюжета события 1947 года. В послевоенное время люди мечтали о любви, хотели смотреть вперед.

Среди разрухи встретились двое молодых людей – школьная пионервожатая и курсант морского училища. Смогут ли один день и одна ночь изменить всю жизнь?

Режиссер постановки Андрей Сидельников заявил: "Мы хотим сделать спектакль про то, как вопреки времени, системе, ощущению своей никчемности и неустроенности человек ищет свое счастье, именно свое – для меня это равно счастью частному, личному, не во имя больших идей, а для себя. Потребность в счастье – вот удивительное свойство людей. Быть счастливым хотя бы один день, чтобы потом продолжить через этот день, благодаря этому дню – всю жизнь".

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