Спектакль "Без вины виноватые"

По сюжету спектакля артистка Кручинина оказывается в городе ее молодости. Встречи с ним она избегала из-за трагедии, которая произошла там.
В этом городке 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный. Кроме того, скончался их маленький сын. В памяти женщины прошлое оживает, ей мерещится, что ребенок жив. А артисты местного театра плетут против приезжей интригу.
Постановка сделана в стилистике конца XIX века. Прозвучит музыка композитора Евгения Стецюка.
Фото: vk.com
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