Спектакль "Без вины виноватые" покажут 20 декабря в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля артистка Кручинина оказывается в городе ее молодости. Встречи с ним она избегала из-за трагедии, которая произошла там.

В этом городке 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный. Кроме того, скончался их маленький сын. В памяти женщины прошлое оживает, ей мерещится, что ребенок жив. А артисты местного театра плетут против приезжей интригу.

Постановка сделана в стилистике конца XIX века. Прозвучит музыка композитора Евгения Стецюка.

Фото: vk.com