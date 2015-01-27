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Спектакль "Без вины виноватые"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Без вины виноватые"

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Спектакль "Без вины виноватые" покажут 20 декабря в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля артистка Кручинина оказывается в городе ее молодости. Встречи с ним она избегала из-за трагедии, которая произошла там. 

В этом городке 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный. Кроме того, скончался их маленький сын. В памяти женщины прошлое оживает, ей мерещится, что ребенок жив. А артисты местного театра плетут против приезжей интригу. 

Постановка сделана в стилистике конца XIX века. Прозвучит музыка композитора Евгения Стецюка. 

Фото: vk.com 

Теги: спектакль, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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