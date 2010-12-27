На проспекте Луначарского мотоциклист сбил 9-летнего мальчика

Медики госпитализировали ребенка. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В 11 утра на проспекте Луначарского мотоциклист сбил на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

По словам свидетелей аварии, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу рядом с домом №108 по проспекту Луначарского. Мотоциклист, двигавшийся по проезжей части, наехал на мальчика.

Медики госпитализировали ребенка. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV писал о том, что на перекрестке Заневского и Энергетиков водитель сбил девушку на мотоцикле.

Фото: ДТП и ЧП / Петербург.