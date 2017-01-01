На перекрестке Долгоозерной и Парашютной мотоциклист попал в ДТП

Молодой человек несколько минут лежал на асфальте.

В Приморском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 июля.

Байкера заметили очевидцы на асфальте. Мужчина лежал на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. На место аварии прибыла карета скорой помощи.

Информация о случившемся уточняется. Выясняются подробности о состоянии здоровья пострадавшего байкера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что каршеринг "заехал" в киоск за кофе и газетами на Нахимова.

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