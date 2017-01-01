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На перекрестке Долгоозерной и Парашютной мотоциклист попал в ДТП

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Молодой человек несколько минут лежал на асфальте.

В Приморском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 июля.

Байкера заметили очевидцы на асфальте. Мужчина лежал на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. На место аварии прибыла карета скорой помощи.

Информация о случившемся уточняется. Выясняются подробности о состоянии здоровья пострадавшего байкера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что каршеринг "заехал" в киоск за кофе и газетами на Нахимова. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: долгоозерная улица, дтп на парашютной улице, мотоциклист
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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