Спасатели второй день ищут 13-летнего подростка в Финском заливе

Тело сразу найти не удалось из-за ухудшения погодных условий.

В Финском заливе в Петербурге продолжаются поиски школьника, который пропал после купания накануне. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации источника, трое подростков купались в районе Жемчужного пляжа на Балтийском бульваре. Один из них, 13-летний юноша, на сушу не выбрался.

Двое школьников обратились на берегу к женщине. Они рассказали, что потеряли третьего товарища. Петербурженка позвонила в экстренные службы. Тело сразу найти не удалось из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня, 30 июня, поиски подростка продолжаются.

Ранее на Piter.TV: семилетняя девочка добралась до берега Финского залива с лодки вплавь.

Фото: Piter.TV