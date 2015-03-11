Семилетняя девочка добралась до берега Финского залива с лодки вплавь

Как оказалось, лодку стало сносить течением, и она вплавь добралась до берега.

На берегу Финского залива в Петербурге нашли семилетнюю девочку, которая добралась вплавь от лодки. Об этом сообщили в МЧС России 30 июня.

Отмечается, что отец с семилетней дочерью и 13-летним сыном плавали на надувной лодке в акватории Финского залива. Мальчик выпал за борт, и мужчина прыгнул за ним в воду, оставив девочку в лодке. Отец с сыном выбрались на берег самостоятельно, на суше они обнаружили их пустую лодку.

Спустя почти 5 часов поисковая операция благополучно завершилась: девочку нашли в прибрежной зоне. Как оказалось, лодку стало сносить течением, и она вплавь добралась до берега. Ребенок госпитализирован.

На месте происшествия работали спасатели и психологи МЧС России.

Ранее мы рассказывали о том, что из горящего дома в Кудрово пожарные эвакуировали 52 человека и спасли кота с хомяком.

Фото: пресс-служба МЧС России